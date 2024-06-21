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Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается

Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается Финансовые показатели всех страховщиков, действующих в Азербайджане, полностью соответствуют пруденциальным требованиям Центрального банка (ЦБА).
Финансы
21 июня 2024 г. 15:24
Зия Алиев: Уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается

Финансовые показатели всех страховщиков, действующих в Азербайджане, полностью соответствуют пруденциальным требованиям Центрального банка.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Зия Алиев.

По его словам, фактов несоответствия в финансовых показателях нет: "По этой причине уход какой-либо страховой компании с рынка не ожидается. Для этого нет причин".

З.Алиев отметил, что страхование - это сфера бизнеса, где акционеры сами принимают решения в связи с развитием бизнеса: "Акционеры сами решают, продолжать ли бизнес или покинуть рынок. Наш рынок, как и рынки других стран, может столкнуться с аналогичными ситуациями. Это нормальное явление и может произойти в любое время".

Отметим, что в прошлом году количество страховых компаний в Азербайджане сократилось. ЦБА аннулировал лицензии ОАО Günay Sığorta и ОАО Naxçıvan Sığorta.

В этом году на основании указа президента Ильхама Алиева 14 февраля ЦБА аннулировал лицензию Государственной страховой коммерческой компании Azərsığorta.

Таким образом, количество страховых компаний в стране снизилось с 20 до 17.

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Версия на азербайджанском языке Ziya Əliyev: “Hansısa sığorta şirkətinin bazarı tərk etməsini gözləmirik”

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