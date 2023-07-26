Зия Алиев: Темпы роста на рынке страхования сохранятся до конца года

В первом полугодии этого года на рынке страхования Азербайджана темп роста составил 32%, и он сохранится до конца года.

В первом полугодии этого года на рынке страхования Азербайджана темп роста составил 32%, и он сохранится до конца года.

Об этом Report заявил гендиректор Центрального банка Азербайджана Зия Алиев.

"Продолжает расти рынок добровольного и обязательного страхования. Среди добровольных видов страхования двузначный рост наблюдается в страховании имущества от пожаров и других рисков, а также страховании автотранспортных средств. Несмотря на это, ЦБА усилит работу в направлении расширения страхового рынка".