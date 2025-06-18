Зия Алиев: ЧБТР с начала года утвердил 23 стратегических проекта на 275 млн евро

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) с начала этого года утвердил 23 стратегических проекта на сумму 275 млн евро.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) с начала этого года утвердил 23 стратегических проекта на сумму 275 млн евро.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент ЧБТР Зия Алиев на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) в Баку.

По его словам, сотрудничество в рамках организации расширяется: "Страны черноморского региона демонстрируют сильный экономический рост. В прошлом году в странах региона был продемонстрирован экономический рост в 2,8%. Правда, это ниже среднего показателя за 2021-2023 годы, но выше среднего показателя еврозоны. Мы планируем продолжить нашу деятельность в этом направлении и в 2025-2026 годах, что поможет сохранить фискальную стабильность. В связи с этим для проектов, которые будут реализованы в странах региона, выделена финансовая помощь в размере 9 млн евро".

Алиев отметил, что с начала этого года Совет директоров ЧБТР уже утвердил 23 стратегических проекта стоимостью 275 млн евро: "В настоящее время экспертная группа банка рассматривает около 50 проектов на сумму 1,5 млрд евро".