Жизнь взаймы или потребительские приоритеты в Азербайджане в карантин

Коронавирус оказал серьезное влияние на поведение потребителей по всему миру, в том числе и в Азербайджане

Коронавирус, бушевавший практически весь этот год, оказал серьезное влияние на поведение потребителей по всему миру, в том числе и в Азербайджане.

Социальная дистанция, ношение медицинских масок, постоянное использование спирта, частое мытье рук - это лишь верхушка айсберга. Изменилось то, как нам оказывают услуги. В числе ярких примеров бесконтактная доставка, когда курьер оставляет посылку у двери, или перегородки в такси (что раньше было, наверное, у одной компании в стране). Ну и конечно же повсеместное расширение онлайн-услуг.

Однако все это сопровождалось и ухудшением экономической ситуации по миру - локдауны, вынужденные остановки предприятий, все это не могло не сказаться на доходах людей.

Совокупные доходы по всему миру сократились на 10,7%, что эквивалентно потерям в размере 3,5 триллиона долларов США. То есть люди недополучили этих денег из-за различных ограничений, массовых увольнений, закрытия компаний и т.д.

В США население стало больше использовать кредитные карты для совершения покупок в супермаркетах - сейчас таких 82,1% американцев.

Также в мире растет рынок "buy now, pay later" (покупай сейчас, плати потом), что в Азербайджане получило название такситные платежи. Потребитель покупает сейчас, а платеж делится на несколько частей. На фоне коронавируса этот способ стал очень популярным в мире, потому что многие не имея денег на покупки, при этом не хотели впоследствии платить и проценты.

По данным Центрального банка, в Азербайджане в январе-октябре 2020 года количество пластиковых карт увеличилось почти на 28% (дебетовых - на 26%, кредитных - на 40,6%) по сравнению с 10 месяцами прошлого года.

Количество операций с дебетовыми и кредитными картами за тот же период превысило 182 миллиона операций, а общая сумма операций составила 23,3 миллиарда манатов. При том, что за январь-октябрь 2019 года было совершено почти 129 миллиона операций на 18,37 миллиарда манатов.

Особый интерес представляет использование кредитных карт. Ведь это заемные средства - средства банков, а не потребителей. Возвращать которые придется еще и с процентами.

Средняя процентная ставка на первое октября по новым кредитам в Азербайджане составляла 14,95% в манатах и 5,17% в иностранной валюте.

В Азербайджане пик операций с кредитными картами (по объему) пришелся на сентябрь - 159 миллионов манатов, январь - 160 миллионов манатов, март - 161 миллион манатов и август - 179 миллионов манатов. В эти месяцы ставки по кредитам в среднем составляли уже 17% для манатных займов и почти 6% для займов в иностранной валюте.

В настоящее время использование кредитных карт в Азербайджане находится на рекордном уровне. За 10 месяцев этого года общее количество операций превысило 25 миллионов, а совокупный объем - 1,47 миллиарда манатов. Конечно же, общая картина будет лучше видна уже по итогам года, потому что на декабрь традиционно приходится наибольшее количество платежных операций.

Как видно из графика выше, объем операций посредством банкоматов в целом намного ниже, чем через POS-терминалы и электронную торговлю. Годом ранее ситуация была совсем иной:

Тогда основной объем операций приходился как раз на банкоматы. Иными словами, на обналичивание средств с кредитных карт. Можно предположить, что главной причиной резкого изменения ситуации стал коронавирус. В том плане, что денежные купюры являются одним из источников распространения вирусов и люди просто хотят уберечь себя от заражения.

Таким образом, объем операций с банкоматами опустился на третье место.

Рост операций через POS-терминалы сейчас проанализировать немного сложно, так как данные не показывают деления на бизнес и ритейл кредиты. Поэтому сложно сказать, какая доля приходится на розничные кредиты. Однако, даже при допущении такой погрешности видно, что и бизнес и обычные граждане стали больше использовать заемных средств во время покупок, тогда как раньше они полагались на свои деньги.

Увеличение объемов покупок онлайн неудивительно. Во время ограничений на передвижение из-за коронавируса люди стали чаще покупать продукцию через интернет. Тут стоит отметить, что увеличился объем и количество операций не только с кредитными, но и дебетовыми картами. То есть, люди просто стали больше покупать товары через интернет.

Единственным месяцем, когда объем покупок был меньше по сравнению с показателем 2019 года, был апрель. Это можно связать с тем, что в конце марта в Азербайджане началось внедрение, а затем и ужесточение карантинных мер в связи с коронавирусом. Люди стали меньше покупать на фоне общей неопределенности. Затем, после адаптации к ситуации, покупки стали вновь расти.

По данным Государственного комитета по статистике, номинальные доходы населения сокращаются. В январе-октябре 2020 года они сократились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив чуть больше 46 миллиардов манатов. Реальные доходы населения в январе-сентябре 2020 года, оставшиеся в распоряжении граждан, сократились на 4,8%.

На данный момент трудно прогнозировать, что будет дальше. Многое зависит от разработки и эффективности вакцин, мер правительства в борьбе с коронавирусом и, конечно же, гражданской ответственности (население должно строго соблюдать все предписанные меры). Однако, если доходы населения продолжат падать при росте кредитования, то в следующем году возможно увеличение доли проблемных кредитов в стране.

Азад Гасанли, финансовый аналитик