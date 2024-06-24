О нас

Жизнь бесценна: почему страхование – это не роскошь, а необходимость

Жизнь бесценна: почему страхование – это не роскошь, а необходимость В хрупком мире, где бури перемен могут обрушиться на любого из нас, чувство защищенности становится бесценным. Страхование жизни – это не просто финансовый инструмент, а тихая гавань в разгар житейских штормов.
Финансы
24 июня 2024 г. 11:44
Жизнь бесценна: почему страхование – это не роскошь, а необходимость

В хрупком мире, где бури перемен могут обрушиться на любого из нас, чувство защищенности становится бесценным. Страхование жизни – это не просто финансовый инструмент, а тихая гавань в разгар житейских штормов.

Представьте себе: вас, словно безмолвного пловца, подхватывает волна болезни. Обыденные заботы меркнут перед лицом недуга, а медицинские счета громоздятся, как скалы на горизонте. Но в этот момент страхование жизни протягивает руку помощи, становясь маяком надежды в бескрайнем море тревог.

Страховая выплата – это не просто денежная компенсация. Это возможность сохранить привычный уровень жизни, не умоляя о помощи близких, не влезая в долги и не стучась в двери государства. Это шанс пройти курс лечения, вернуться к работе, а в случае непредвиденных обстоятельств – обеспечить себя и свою семью.

Социальная функция страхования жизни многогранна. Оно не только дарит финансовую подушку безопасности, но и несет в себе глубокий гуманистический смысл. Это инструмент, который позволяет человеку с достоинством встретить любые трудности, не теряя веры в будущее.

Вспомним слова Альбера Камю: "Человека можно уничтожить, но его нельзя победить". Страхование жизни – это не броня, делающая нас неуязвимыми, но бронежилет, дающий силы противостоять ударам судьбы.

В мире, где царит нестабильность, а будущее зыбко, как песок под ногами, страхование жизни становится не роскошью, а жизненной необходимостью. Это инвестиция не только в собственное благополучие, но и в благополучие близких, которым мы дарим бесценный дар – уверенность в завтрашнем дне.

Представьте: суровый диагноз, несчастный случай, крушащий привычный мир. Кто в этот момент станет вашей опорой? Родные? Друзья? Да, их поддержка бесценна. Но есть и те, кто берет на себя не только эмоциональные, но и финансовые обязательства – страховые компании.

Страхование жизни – это не просто полис, пылящийся на полке. Это инвестиция в будущее, гарантия безопасности для вас и ваших близких.

Но как работает этот механизм?

Предположим, вы приобретаете полис накопительного страхования жизни. В случае серьезного заболевания или сложного перелома, вы получите не только финансовую компенсацию, но и всестороннюю поддержку.

Страховщик заинтересован в вашем скорейшем выздоровлении, ведь от этого зависит его прибыль. Он поможет вам найти лучшую клинику, организует лечение, проконтролирует его качество, а главное – сделает всё возможное, чтобы вы вернулись к полноценной жизни.

В Азербайджане, как и во всем мире, роль страхования жизни становится всё более значимой. Рост экономики, повышение уровня жизни людей – всё это подталкивает к осознанному подходу к будущему.

Тихий бум

В азербайджанском секторе страхования царит неравномерность: в то время как другие направления топчутся на месте, рынок страхования жизни демонстрирует уверенный рост. По данным Центрального банка Азербайджана, в 2023 году премии по страхованию жизни составили 51,5% (629,24 млн манатов) от общего объема страховых премий в стране.

Стоит отметить, что этот рост во многом обусловлен популярностью страхования жизни на дожитие, которое позволяет клиентам накопить необходимую сумму к определенному сроку, обрести финансовую подушку безопасности в случае непредвиденных обстоятельств и даже получить инвестиционный доход по окончании действия договора.

Однако, если отделить этот вид страхования, то доля рынка, занимаемая "чистым" страхованием жизни, составляет всего 10,2% (124,25 млн манатов), что говорит о низком уровне его проникновения среди населения.

Одна из причин такой ситуации – недостаточная осведомленность граждан о преимуществах страхования жизни. Многие по-прежнему видят в нем ненужные расходы, а не инвестицию в будущее. Дополнительным препятствием служит невысокий уровень доверия к страховым компаниям.

Может ли этот тихий бум стать настоящим прорывом?

Для этого необходимы скоординированные усилия со стороны государства, страховых компаний и общественных организаций. Стоит задуматься о повышении осведомленности населения о преимуществах страхования жизни, возможно, с помощью социальных программ и рекламных кампаний. Страховым компаниям, в свою очередь, необходимо повышать прозрачность своей деятельности, улучшать качество обслуживания клиентов и предлагать более привлекательные и понятные продукты.

Дыхание жизни в страховой рынок

Между тем уже назревает тихая революция. Не в политике, а в сфере финансов, где страхование жизни переживает второе рождение. Согласно недавним изменениям, инициированным Центральным банком Азербайджана, страхование жизни выходит из тени, становясь лучом надежды для миллионов.

Согласно статистике, в 2023 году объем премий по страхованию кредитов в стране составил всего лишь 3,8 млн манатов, но и это в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Однако, это равняется 0,3% сборам на страховом рынке страны, в то время как в настоящее время банками выдано потребительских кредитов на сумму более 7 млрд манатов. Это означает, что более 3 млн наших граждан находятся под риском.

Еще недавно эта отрасль жила в тени устаревшей системы поручительств, где риски кредиторов ложились на плечи друзей и родственников заемщиков.

Банки теперь обязаны предлагать заемщикам потребительских кредитов страхование жизни на случай смерти и потери трудоспособности. Ранее это было предложением по усмотрению банка.

Договор страхования должен обязательно покрывать не только остаток задолженности, но и потенциальные проценты и пени. Тогда как ранее покрытие могло ограничиваться только основным долгом.

А главное то, что страхование стало более доступным, то есть устранены барьеры для страхования людей с инвалидностью. Ранее им могли отказывать в страховании из-за состояния здоровья.

Внедрение подобной практики в Азербайджане сулит ряд преимуществ: упростится процедура выдачи кредитов, избавив банки от необходимости требовать поручителей, кредиты станут доступнее для широких слоев населения, стимулируя рост потребительского кредитования в стране. Ожидается, что новые правила всколыхнут рынок, снизив цены на страховку жизни до 50%., а использование страхования может привести к снижению процентных ставок по потребкредитам.

В основе перемен лежит забота о самом главном – о благополучии семьи. Теперь, в случае трагической потери кормильца, его близкие не окажутся в пучине долгов. Страховая выплата покроет не только оставшуюся часть кредита, но и проценты, и пени, давая семье время, чтобы встать на ноги.

Самой важной функцией страхования жизни и привлекательной для большинства застрахованных являются сбережения и инвестиции. Современные продукты страхования жизни часто включают накопительные элементы, что позволяет не только защититься от рисков, но и накапливать средства для будущих нужд, таких как образование детей или пенсия.

А налоговые льготы делают страхование жизни еще более привлекательным финансовым инструментом. Именно в рамках договора по накопительному страхованию жизни не удерживаются налоги и взносы на обязательное соцстрахование, и сумма взноса в чистом виде "садится" на счет клиента. Кроме этого, компания-работодатель также перечисляет на этот счет отчисления на обязательное соцстрахование в размере 15% от фонда оплаты труда. Если, к примеру, за 1 000 манатов зарплаты работнику компания должна выплатить 150 манатов в Госфонд социальной защиты, то благодаря налоговым льготам она эту сумму может перечислять вместо ГФСЗ на счет клиента в рамках накопительного страхования жизни. Получается, что за 1 000 манатов, отданных на накопительное страхование жизни, клиент в реальности получает 1125 маната (975 зарплата (за вычетом отчислений на обязательное медстрахование и страхование от безработицы) + 150 выплаты компании в ГФСЗ).

Именно благодаря налоговым льготам в Азербайджане более половины страхового рынка обеспечивают премии по страхованию жизни.

Перспективы развития

Стабилизация экономики и рост уровня жизни будут стимулировать спрос на страховые продукты, делая их доступными для более широкого круга населения. Разработка инновационных страховых продуктов, учитывающих потребности различных сегментов, диджитализация услуг и сотрудничество с банками и финансовыми институтами станут ключами к разблокировке этого потенциала.

Страхование жизни – это не просто финансовый инструмент, а гарантия спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Ведь страхование жизни предлагает широкий спектр продуктов, адаптированных под различные потребности и жизненные ситуации.

Например, страхование жизни на случай смерти гарантирует, что ваша семья получит финансовую поддержку в случае трагедии. Страхование от потери трудоспособности и неизлечимых болезней поможет покрыть расходы на лечение и компенсировать потерю дохода в случае непредвиденных обстоятельств.

Накопительное или инвестиционное страхование жизни, о чем говорилось выше, позволяет не только защититься от рисков, но и накопить капитал для реализации долгосрочных целей: образования детей, покупки недвижимости или обеспечения комфортной пенсии.

Статистика говорит сама за себя: в 2023 году страховые компании выплатили 298,7 млн манатов по договорам страхования жизни, что на 20,4% больше, чем в предыдущем году. Доля в страховых выплатах составляет почти 51%. Эти цифры красноречиво свидетельствуют о важной роли страхования жизни в обеспечении финансовой защиты населения.

Включив страхование жизни в свой финансовый план, вы делаете осознанный шаг к стабильному будущему для себя и своих близких. Доверьтесь опытным профессионалам, чтобы выбрать оптимальный страховой продукт, соответствующий именно вашим потребностям и жизненной ситуации.

Эта статья написана для конкурса, организованного Ассоциацией страховщиков Азербайджана на тему "Роль страхования жизни в обеспечении защиты от рисков".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Həyat qiymətsizdir: nə üçün sığorta dəbdəbə yox, zərurətdir?

Самое важное

Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi