Жизнь бесценна: почему страхование – это не роскошь, а необходимость

В хрупком мире, где бури перемен могут обрушиться на любого из нас, чувство защищенности становится бесценным. Страхование жизни – это не просто финансовый инструмент, а тихая гавань в разгар житейских штормов.

В хрупком мире, где бури перемен могут обрушиться на любого из нас, чувство защищенности становится бесценным. Страхование жизни – это не просто финансовый инструмент, а тихая гавань в разгар житейских штормов.

Представьте себе: вас, словно безмолвного пловца, подхватывает волна болезни. Обыденные заботы меркнут перед лицом недуга, а медицинские счета громоздятся, как скалы на горизонте. Но в этот момент страхование жизни протягивает руку помощи, становясь маяком надежды в бескрайнем море тревог.

Страховая выплата – это не просто денежная компенсация. Это возможность сохранить привычный уровень жизни, не умоляя о помощи близких, не влезая в долги и не стучась в двери государства. Это шанс пройти курс лечения, вернуться к работе, а в случае непредвиденных обстоятельств – обеспечить себя и свою семью.

Социальная функция страхования жизни многогранна. Оно не только дарит финансовую подушку безопасности, но и несет в себе глубокий гуманистический смысл. Это инструмент, который позволяет человеку с достоинством встретить любые трудности, не теряя веры в будущее.

Вспомним слова Альбера Камю: "Человека можно уничтожить, но его нельзя победить". Страхование жизни – это не броня, делающая нас неуязвимыми, но бронежилет, дающий силы противостоять ударам судьбы.

В мире, где царит нестабильность, а будущее зыбко, как песок под ногами, страхование жизни становится не роскошью, а жизненной необходимостью. Это инвестиция не только в собственное благополучие, но и в благополучие близких, которым мы дарим бесценный дар – уверенность в завтрашнем дне.

Представьте: суровый диагноз, несчастный случай, крушащий привычный мир. Кто в этот момент станет вашей опорой? Родные? Друзья? Да, их поддержка бесценна. Но есть и те, кто берет на себя не только эмоциональные, но и финансовые обязательства – страховые компании.

Страхование жизни – это не просто полис, пылящийся на полке. Это инвестиция в будущее, гарантия безопасности для вас и ваших близких.

Но как работает этот механизм?

Предположим, вы приобретаете полис накопительного страхования жизни. В случае серьезного заболевания или сложного перелома, вы получите не только финансовую компенсацию, но и всестороннюю поддержку.

Страховщик заинтересован в вашем скорейшем выздоровлении, ведь от этого зависит его прибыль. Он поможет вам найти лучшую клинику, организует лечение, проконтролирует его качество, а главное – сделает всё возможное, чтобы вы вернулись к полноценной жизни.

В Азербайджане, как и во всем мире, роль страхования жизни становится всё более значимой. Рост экономики, повышение уровня жизни людей – всё это подталкивает к осознанному подходу к будущему.

Тихий бум

В азербайджанском секторе страхования царит неравномерность: в то время как другие направления топчутся на месте, рынок страхования жизни демонстрирует уверенный рост. По данным Центрального банка Азербайджана, в 2023 году премии по страхованию жизни составили 51,5% (629,24 млн манатов) от общего объема страховых премий в стране.

Стоит отметить, что этот рост во многом обусловлен популярностью страхования жизни на дожитие, которое позволяет клиентам накопить необходимую сумму к определенному сроку, обрести финансовую подушку безопасности в случае непредвиденных обстоятельств и даже получить инвестиционный доход по окончании действия договора.

Однако, если отделить этот вид страхования, то доля рынка, занимаемая "чистым" страхованием жизни, составляет всего 10,2% (124,25 млн манатов), что говорит о низком уровне его проникновения среди населения.

Одна из причин такой ситуации – недостаточная осведомленность граждан о преимуществах страхования жизни. Многие по-прежнему видят в нем ненужные расходы, а не инвестицию в будущее. Дополнительным препятствием служит невысокий уровень доверия к страховым компаниям.

Может ли этот тихий бум стать настоящим прорывом?

Для этого необходимы скоординированные усилия со стороны государства, страховых компаний и общественных организаций. Стоит задуматься о повышении осведомленности населения о преимуществах страхования жизни, возможно, с помощью социальных программ и рекламных кампаний. Страховым компаниям, в свою очередь, необходимо повышать прозрачность своей деятельности, улучшать качество обслуживания клиентов и предлагать более привлекательные и понятные продукты.

Дыхание жизни в страховой рынок

Между тем уже назревает тихая революция. Не в политике, а в сфере финансов, где страхование жизни переживает второе рождение. Согласно недавним изменениям, инициированным Центральным банком Азербайджана, страхование жизни выходит из тени, становясь лучом надежды для миллионов.

Согласно статистике, в 2023 году объем премий по страхованию кредитов в стране составил всего лишь 3,8 млн манатов, но и это в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Однако, это равняется 0,3% сборам на страховом рынке страны, в то время как в настоящее время банками выдано потребительских кредитов на сумму более 7 млрд манатов. Это означает, что более 3 млн наших граждан находятся под риском.

Еще недавно эта отрасль жила в тени устаревшей системы поручительств, где риски кредиторов ложились на плечи друзей и родственников заемщиков.

Банки теперь обязаны предлагать заемщикам потребительских кредитов страхование жизни на случай смерти и потери трудоспособности. Ранее это было предложением по усмотрению банка.

Договор страхования должен обязательно покрывать не только остаток задолженности, но и потенциальные проценты и пени. Тогда как ранее покрытие могло ограничиваться только основным долгом.

А главное то, что страхование стало более доступным, то есть устранены барьеры для страхования людей с инвалидностью. Ранее им могли отказывать в страховании из-за состояния здоровья.

Внедрение подобной практики в Азербайджане сулит ряд преимуществ: упростится процедура выдачи кредитов, избавив банки от необходимости требовать поручителей, кредиты станут доступнее для широких слоев населения, стимулируя рост потребительского кредитования в стране. Ожидается, что новые правила всколыхнут рынок, снизив цены на страховку жизни до 50%., а использование страхования может привести к снижению процентных ставок по потребкредитам.

В основе перемен лежит забота о самом главном – о благополучии семьи. Теперь, в случае трагической потери кормильца, его близкие не окажутся в пучине долгов. Страховая выплата покроет не только оставшуюся часть кредита, но и проценты, и пени, давая семье время, чтобы встать на ноги.

Самой важной функцией страхования жизни и привлекательной для большинства застрахованных являются сбережения и инвестиции. Современные продукты страхования жизни часто включают накопительные элементы, что позволяет не только защититься от рисков, но и накапливать средства для будущих нужд, таких как образование детей или пенсия.

А налоговые льготы делают страхование жизни еще более привлекательным финансовым инструментом. Именно в рамках договора по накопительному страхованию жизни не удерживаются налоги и взносы на обязательное соцстрахование, и сумма взноса в чистом виде "садится" на счет клиента. Кроме этого, компания-работодатель также перечисляет на этот счет отчисления на обязательное соцстрахование в размере 15% от фонда оплаты труда. Если, к примеру, за 1 000 манатов зарплаты работнику компания должна выплатить 150 манатов в Госфонд социальной защиты, то благодаря налоговым льготам она эту сумму может перечислять вместо ГФСЗ на счет клиента в рамках накопительного страхования жизни. Получается, что за 1 000 манатов, отданных на накопительное страхование жизни, клиент в реальности получает 1125 маната (975 зарплата (за вычетом отчислений на обязательное медстрахование и страхование от безработицы) + 150 выплаты компании в ГФСЗ).

Именно благодаря налоговым льготам в Азербайджане более половины страхового рынка обеспечивают премии по страхованию жизни.

Перспективы развития

Стабилизация экономики и рост уровня жизни будут стимулировать спрос на страховые продукты, делая их доступными для более широкого круга населения. Разработка инновационных страховых продуктов, учитывающих потребности различных сегментов, диджитализация услуг и сотрудничество с банками и финансовыми институтами станут ключами к разблокировке этого потенциала.

Страхование жизни – это не просто финансовый инструмент, а гарантия спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Ведь страхование жизни предлагает широкий спектр продуктов, адаптированных под различные потребности и жизненные ситуации.

Например, страхование жизни на случай смерти гарантирует, что ваша семья получит финансовую поддержку в случае трагедии. Страхование от потери трудоспособности и неизлечимых болезней поможет покрыть расходы на лечение и компенсировать потерю дохода в случае непредвиденных обстоятельств.

Накопительное или инвестиционное страхование жизни, о чем говорилось выше, позволяет не только защититься от рисков, но и накопить капитал для реализации долгосрочных целей: образования детей, покупки недвижимости или обеспечения комфортной пенсии.

Статистика говорит сама за себя: в 2023 году страховые компании выплатили 298,7 млн манатов по договорам страхования жизни, что на 20,4% больше, чем в предыдущем году. Доля в страховых выплатах составляет почти 51%. Эти цифры красноречиво свидетельствуют о важной роли страхования жизни в обеспечении финансовой защиты населения.

Включив страхование жизни в свой финансовый план, вы делаете осознанный шаг к стабильному будущему для себя и своих близких. Доверьтесь опытным профессионалам, чтобы выбрать оптимальный страховой продукт, соответствующий именно вашим потребностям и жизненной ситуации.

Эта статья написана для конкурса, организованного Ассоциацией страховщиков Азербайджана на тему "Роль страхования жизни в обеспечении защиты от рисков".