Жители Германии на карантине накопили 182 миллиарда евро

В целом сумма денег на частных банковских счетах достигла 1,73 трлн евро

Жители Германии в условиях пандемии коронавируса накопили 182 млрд евро за период между январем 2020 года и январем 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на Deusche Welle, об этом говорится в данных Федерального банка Германии.

В целом сумма денег на частных банковских счетах достигла 1,73 трлн евро.

Институт экономических исследований ifo подсчитал, что это предполагает так называемый "профицит сбережений" в около 100 млрд евро, и эта цифра еще возрастет в первом квартале 2021 года.

В то же время во время пандемии уменьшилась сумма кредитов, которую предоставляют потребителям, в том числе в форме овердрафта, заявили финансовые эксперты.

По словам главного редактора немецкого сайта для сравнения цен Check24 Кристиана Нау, потребители тратят меньше денег из-за ограничений во времена пандемии, а банки осторожно относятся к тому, кому занимать деньги в смутные финансовые времена.