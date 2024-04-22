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Жапаров ратифицировал соглашение о пребывании Азербайджано-кыргызского фонда развития в стране 

Жапаров ратифицировал соглашение о пребывании Азербайджано-кыргызского фонда развития в стране  Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Азербайджано-кыргызским фондом развития об условиях пребывания Азербайджано-кыргызского фонда развития на территории Кыргызской
Финансы
22 апреля 2024 г. 13:58
Жапаров ратифицировал соглашение о пребывании Азербайджано-кыргызского фонда развития в стране 

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Азербайджано-кыргызским фондом развития об условиях пребывания Азербайджано-кыргызского фонда развития на территории Кыргызской Республики".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Целью закона является создание благоприятных условий для деятельности фонда развития на территории страны.

В документе отмечено, что должностные лица и сотрудники фонда, не являющиеся гражданами Кыргызстана, пользуются льготами и привилегиями, предоставляемыми дипломатическим представителям соответствующего ранга. Ввоз имущества для пользования фонда освобождается от таможенных пошлин и налогов в порядке, предусмотренном для международных организаций и их представительств.

Отметим, что договоренность о создании фонда достигнута во время госвизита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в октябре 2022 года. Уставный капитал фонда - 25 млн долларов США.

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Версия на английском языке Japarov ratifies agreement on Azerbaijan-Kyrgyz Development Fund
Версия на азербайджанском языке Sadır Japarov Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondunun fəaliyyəti haqqında sazişi təsdiq edib

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