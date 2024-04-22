Жапаров ратифицировал соглашение о пребывании Азербайджано-кыргызского фонда развития в стране

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Азербайджано-кыргызским фондом развития об условиях пребывания Азербайджано-кыргызского фонда развития на территории Кыргызской

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Кыргызской Республики и Азербайджано-кыргызским фондом развития об условиях пребывания Азербайджано-кыргызского фонда развития на территории Кыргызской Республики".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Целью закона является создание благоприятных условий для деятельности фонда развития на территории страны.

В документе отмечено, что должностные лица и сотрудники фонда, не являющиеся гражданами Кыргызстана, пользуются льготами и привилегиями, предоставляемыми дипломатическим представителям соответствующего ранга. Ввоз имущества для пользования фонда освобождается от таможенных пошлин и налогов в порядке, предусмотренном для международных организаций и их представительств.

Отметим, что договоренность о создании фонда достигнута во время госвизита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в октябре 2022 года. Уставный капитал фонда - 25 млн долларов США.