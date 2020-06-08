​Жаля Гаджиева: НКО будут выдавать кредиты через карты

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Небанковские кредитные организации (НКО) в Азербайджане не подключены к платежным системам и находятся в зависимости от банков. То есть они обязаны перечислять деньги, которые выдают клиенту в качестве кредита, на банковский счет. В настоящее время банки работают до 14:00. За эти полдня они в основном обслуживают своих клиентов, а клиентов НКО.

Об этом Report заявила исполнительный директор Ассоциации микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Жаля Гаджиева, комментируя влияние пандемии коронавируса на НКО.

По ее словам, пандемия больше всего затронула бизнесменов, которые являются клиентами НКО: "Если кризис 2015 года негативно повлиял на банки и НКО, нынешний кризис отрицательно сказывается на бизнесе и, частично, кредитных организациях. В первую очередь, нужно поддержать бизнес. Это создаст условия для погашения долга, тем самым будут поддержаны банки и НКО".

Она отметила, что одним из вопросов, влияющих на кредитование, является официальный доход: "Но в сельской местности ни у кого нет возможности предоставить официальный доход, кроме тех, кто получает пенсии и имеет официальное рабочее место. После принятия закона "О безналичных расчетах" НКО оказались в зависимости от банков. Поэтому сейчас существует необходимость в том, чтобы НКО также подключились к платежным системам и выдавали кредиты своим клиентам посредством кредитной карты. То есть небанковская кредитная организация открывает корреспондентский счет в ЦБА и выдает клиенту кредит с помощью пластиковой карты. В связи с этим мы обратились к регулятору и получили положительный ответ. Но мы не знаем, когда это будет реализовано".