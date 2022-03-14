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"Зеленая карта" против мошенничества на границе

"Зеленая карта" против мошенничества на границе "Чтобы избежать случаев мошенничества и в корне решить эту проблему, необходимо внедрить цифровую "Зеленую карту".
Финансы
14 марта 2022 г. 18:05
Зеленая карта против мошенничества на границе

"Чтобы избежать случаев мошенничества и в корне решить эту проблему, необходимо внедрить цифровую "Зеленую карту".

Как сообщает Report, об этом на церемонии подписания интеграционного протокола по системе "Зеленая карта" между Бюро обязательного страхования Азербайджана (ISB) и Бюро автомобильного транспорта Турции заявил директор турецкого бюро Мехмет Акиф Эроглу.

"Зафиксированы случаи мошенничества против водителей с поддельными "Зелеными картами". Лица, ответственные за эти случаи мошенничества, выплачивают серьезные компенсации", - сказал А.Эроглу.

По его словам, в связи с этим при Совете бюро создана рабочая группа: "Наряду с Азербайджаном мы сотрудничаем с соседними странами, такими как Греция и Болгария. Мошенничество будет предотвращено при внедрении цифровой системы контроля "Зеленой карты" на границе. Реализация нашего проекта в Азербайджане близится к завершению. Сегодня в Баку мы провели презентацию цифровой системы контроля "Зеленой карты"".

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Версия на азербайджанском языке Sərhəddə fırıldaqçılığa qarşı "Yaşıl Kart"

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