Заявления представителя ФРС укрепили доллар

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Темпы экономического роста США могут превысить прогноз в ближайшем будущем, и это может привести к более интенсивному повышению ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостич.

Он подчеркнул, что налоговые реформы, проводимые президентом США Дональдом Трампом, позволят расширить объемы производства, избежав давления на инфляцию, а рост федеральных расходов повысит спрос. Представитель ФРС также отметил неопределенность относительно 2019 года.

После этих объявлений курс доллара США на валютных биржах начал расти. Утром курс вырос до 1,2477 USD/EUR, затем постепенно снизился до 1,2395 USD/EUR.

Аналитическая группа Report прогнозирует колебание курса в пределах 1,2 - 1,265 USD/EUR в течение года.