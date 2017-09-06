Заявления представителей FED привели к ослаблению курса доллара

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) Миннеаполиса Нила Кашкари и Далласа Роберта Каплана, а также члена совета управляющих ФРС Лейл Брейнард против решения о повышении учетной ставки до конца года привели к ослаблению курса доллара.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, после их заявлений в связи с этим курс основной валютой пары USD/EUR превысил 1,19.

Напомним, что 29 августа на глобальном финансовом рынке 1 евро достиг планки 1,2069 доллара, что является максимальным за последние 32 месяца показателем. В настоящее время курс равен 1,1922 доллара.

Глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что четыре повышения ставки с конца 2015 года могут нанести "реальный вред" экономике США. Роберт Каплан сказал, что в этом вопросе надо быть терпеливым. Он заявил, что если ускорение инфляции продолжится, тогда он поддержит решение об увеличении учетной ставки.

Лейл Брейнард считает необходимым проявить осторожность в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США и принять во внимание темпы базовой инфляции перед следующим повышением процентных ставок. По ее словам, рост цен уже 5 лет не может достичь 2%. Член FED также подчеркнула, что ураган "Харви" может негативно повлиять на показатель роста экономики США во втором квартале.