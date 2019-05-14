Завтра в Баку стартует Caspian Agro 2019

Одна из самых масштабных и посещаемых выставок региона, 13-я Азербайджанская международная выставка "Сельское хозяйство" (Caspian Agro 2019) пройдет в Баку Экспо Центре с 15 по 17 мая.

Как сообщает Report, заведующий сектором отдела международного сотрудничества министерства сельского хозяйства Тогрул Гафарбейли на пресс-конференции по случаю выставки отметил, что она имеет большое значение для формирования бренда Made in Azerbaijan.

"В этом году мы впервые представим на выставке национальный павильон площадью свыше 300 кв. м. Впервые мы продемонстрируем технологию дронов и мобильные ветеринарные услуги, которые могут быть использованы азербайджанскими фермерами", - сказал он.

На Caspian Agro будет представлено также ООО "Государственная аграрно-торговая компания". Следует отметить, что в этом году компания планирует открыть около 10 новых магазинов в Баку и регионах.

В рамках выставки планируется продемонстрировать 3 инновационных проекта и мобильную лабораторию.

Caspian Agro содействует устойчивому развитию сельского хозяйства в регионе, внедрению прогрессивных технологий в агропромышленный комплекс Азербайджана, обмену опытом, укреплению деловых взаимовыгодных связей между местными и зарубежными аграриями. Участники выставки получат идеальную возможность встретиться с экспонентами и посетителями, среди которых импортеры, экспортеры, дистрибьюторы, представители оптовой и розничной торговли, фермеры и наглядно презентовать свою продукцию.

Экспозиция Caspian Agro 2019 развернется в трех центральных павильонах, а также на открытой смотровой площадке Баку Экспо Центра. В этом году на выставке примут участие 403 компании из 31 страны. В этом году число участников увеличилось на 10%. Представители из Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Германии, Италии, Морокко, России, Испании, Шри-Ланки, Турции, Украины, США, Израиля и других стран представят целый ряд новинок в таких секторах как: ирригационные системы, тепличное оборудования, парники, оборудование для животноводческой отрасли, корма для животных, семена, сельскохозяйственную технику, ветеринарные препараты, лабораторное оборудование и многое другое. С национальными стендами выступят Грузия и Нидерланды. Впервые в выставке примет участие Морокко.

В рамках выставки пройдут двухсторонние бизнес-встречи (Б2Б), в ходе которых специалисты смогут обсудить пути сотрудничества, наладить новые и укрепить уже имеющиеся контакты, найти партнеров и клиентов как среди гостей выставки, так и среди своих коллег участников. Ежегодно организаторами осуществляются туры для фермеров из регионов на выставку, где они могут ознакомиться с последними новинками индустрии. Также в рамках выставки впервые планируется организация тренинг-сессии на тему "Развитие и помощь в обеспечении фермерскому хозяйству высококачественных товаров", где участники сессии смогут задать интересующие их вопросы специалистам, а также поделиться своим опытом с коллегами.

Во второй день выставки планируется проведение семинаров компаний ЕВРОХИМ ТРЕЙДИНГ РУС и ICODS HILMER GMBH.

Выставка проходит при активной поддержке и участии министерства сельского хозяйства Азербайджана. Выставка также поддерживается Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций, Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).

Организатором выставки является компания Caspian Event Organisers.