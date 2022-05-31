Завтра в Баку начинают работу две международные выставки

C 1 по 3 июня в Бакинском Экспо-центре состоятся ведущие выставки транспортного сектора Каспийского региона: 19-я Каспийская международная выставка "Транспорт, Транзит и Логистика" - Translogistica Caspian и 10-я юбилейная Каспийская международная выставк

C 1 по 3 июня в Бакинском Экспо-центре состоятся ведущие выставки транспортного сектора Каспийского региона: 19-я Каспийская международная выставка "Транспорт, Транзит и Логистика" - Translogistica Caspian и 10-я юбилейная Каспийская международная выставка "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт" - Road&Traffic.

Об этом Report сообщил организатор выставки - Caspian Event Organisers.

На выставках свои продукты и услуги представляют компании из Азербайджана, Беларуси, Германия, Греции, Италии, Казахстана, Российской Федерации, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Выставка TransLogistica – это эффективная площадка, объединяющая такие направления транспортного сектора как железнодорожная инфраструктура, транспортно-логистические услуги, морская индустрия и другое. Это уникальная возможность встретиться с руководителями и специалистами государственных транспортных структур Азербайджана и стран региона, а также продемонстрировать новейшие разработки транспортных технологий, ознакомиться с перспективными государственными инфраструктурными проектами, найти новые каналы сбыта продукции, а также обменяться опытом в области строительства железнодорожных путей, морских портов, производства подвижного состава и судостроения.

TransLogistica Caspian - это также деловая площадка для встречи перевозчиков с грузовладельцами, эффективный способ продвижения ваших транспортно-логистических услуг в Каспийском и Закавказском регионе.

Параллельно с выставкой TransLogistica состоится 10-я юбилейная Каспийская международная выставка "Дорожная инфраструктура и общественный транспорт" - Road&Traffic, которая является главным специализированным событием в сфере дорожной инфраструктуры в Азербайджане. Выставка Road&Traffic является местом встречи профессионалов сектора дорожной инфраструктуры, общественного транспорта, дорожной безопасности и информационных технологий. Это уникальная возможность предоставить специалистам отрасли современные решения при проектировании и строительстве дорог, мостов и тоннелей, изучить потребности рынка и возможность реализации продукции сектора ИТС, встретиться с операторами общественного транспорта Азербайджана, в том числе со специалистами компаний-подрядчиков сектора дорожного строительства.

Официальную поддержку выставкам оказывают Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, Постоянный секретариат Межправительственной комиссии ТРАСЕКА, Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).