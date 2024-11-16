Завтра в Азербайджане будут работать банки и отделения "Азерпочт"

Завтра в Азербайджане будут работать банки, отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
Согласно информации, в целях обеспечения постоянного доступа к финансовым услугам участников COP29 в центре Баку и ряде регионов будут работать 84 пункта обслуживания 18 банков (включая 9 пунктов обслуживания 5 банков в круглосуточном режиме), а также 68 отделений ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты, имеющие соответствующие лицензии.
Информация о графике работы финансовых учреждений, которые будут работать 17 ноября, доступна по следующим ссылкам: