Завтра состоится заседание Правления Центрального банка Азербайджана

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ 1 августа пройдет очередное заседание Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, на заседании будет рассматриваться вопрос об уровне учетной ставки.

Банковские специалисты прогнозируют снижение этого показателя с нынешних 15% до 12%. Если это произойдет, то вслед за этим решением Попечительского совета Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) может быть снижен процент страхования вкладов в национальной валюте (в настоящее время 15%).

Напомним, что на заседании 22 июня Правлением банка было принято решение о сохранении неизменными учетной ставки и верхнего предела процентного коридора по ликвидным операциям (18%), и снижении нижнего предела процентного коридора по ликвидным операциям с 12% до 10%.