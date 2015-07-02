​Завтра состоится заседание Наблюдательного совета МБА

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Завтра состоится очередное заседание Наблюдательного совета Международного банка Азербайджана (МБА). Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель министра финансов, председатель Наблюдательного совета МБА Азер Байрамов.

По его словам, позднее планируется провести общее заседание акционеров МБА.

Заместитель министра сообщил, что после принятия решения о назначении председателя правления будет сделано заявление прессе.

На очередном заседании ожидается принятие различных решений, в том числе, по вопросу приватизации доли государства в МБА.