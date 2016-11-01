Завтра курс доллара в Азербайджане может обновить исторический максимум

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) 2 ноября предположительно установит официальный курс доллара на отметке 1,6471 AZN/USD. Как сообщили Report из банковских кругов, на сегодняшнем валютном аукционе курс на момент закрытия второго сеанса составил 1,6471 маната за доллар.

Отметим, что в последние дни ЦБА не проводит третий сеанс на аукционах, поэтому завтрашний курс, вероятнее всего, установится на этой отметке (если до вечера не состоится продажа валюты на межбанковском рынке). Это означает рост курса на 0,55%.

Напомним, что если завтрашний курс составит 1,6471 AZN/USD, это станет историческим максимумом в Азербайджане. До этого рекорд был зафиксирован 11 марта 2016 года (1,6456 AZN/USD).

Отметим, что 1 ноября официальный курс составил 1,6381 AZN/USD.