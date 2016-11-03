Завтра курс доллара в Азербайджане может достичь исторического максимума

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) 4 ноября предположительно установит официальный курс доллара на отметке 1,6580 AZN/USD. Как сообщили Report из банковских кругов, на сегодняшнем валютном аукционе курс на момент закрытия второго сеанса составил 1,6580 маната за доллар.

Отметим, что в последние дни ЦБА не проводит третий сеанс на аукционах, поэтому завтрашний курс, вероятнее всего, установится на этой отметке (если до вечера не состоится продажа валюты на межбанковском рынке). Это означает рост курса на 0,55%.

Напомним, что если завтрашний курс составит 1,6580 AZN/USD, это станет историческим максимумом в Азербайджане. До этого рекорд был зафиксирован 2 ноября 2016 года (1,6490 AZN/USD). Сегодня официальный курс равен 1,6490 AZN/USD.