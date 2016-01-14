​Завтра Госнефтефонд Азербайджана выставит на продажу еще 200 млн. долларов

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продолжает продажу валюты на организованном межбанковском валютном рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, завтрашний аукцион будет организован посредством регулярных аукционов Центробанка: "На аукционе могут принять участие все банки страны. Объем выставленных на продажу средств составит 200 млн. долларов США. В течение года ГНФАР продолжит продажу валюты через аукционы".

Отметим, что вчера ГНФАР возобновил продажу валюты на организованном межбанковском валютном рынке. Первый аукцион был организован на основе нового механизма - через регулярные аукционы Центробанка: "Таким образом, все банки получили право участия в аукционе, 32 банкам было продано 200 млн. долларов США".