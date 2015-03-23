Завтра доллар может резко подешеветь - ПРОГНОЗ

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ По итогам заседания Федерального комитета открытого рынка (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США сделаны важные заявления для финансовых рынков. Как сообщает Report, руководитель ФРС Джанет Йеллен отметила, что положительных показателей безработицы недостаточно для повышения учетной ставки. Повышение учетной ставки зависит от факторов инфляции и повышения заработных плат.

Отметим, что 24 марта будут обнародованы потребительские цены и показатели изменений реальных зарплат за февраль. Прогнозируется повышение потребительских цен в феврале на 0,2%, в то время как в январе наблюдалось их снижение на 0,7%. Если показатель будет в соответствии или выше прогнозируемого, доллар может укрепиться вместе с ожиданием более раннего повышения учетной ставки. Если прогнозы не оправдаются, доллар может резко подешеветь.