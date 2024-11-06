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Завотделом: В Азербайджане обсуждается введение налога на выбросы углерода

Завотделом: В Азербайджане обсуждается введение налога на выбросы углерода В Азербайджане ведутся обсуждения относительно введения системы углеродного ценообразования или торговли квотами на выбросы.
Финансы
6 ноября 2024 г. 13:36
Завотделом: В Азербайджане обсуждается введение налога на выбросы углерода

В Азербайджане ведутся обсуждения относительно введения системы углеродного ценообразования или торговли квотами на выбросы.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Гусейн Гусейнов на семинаре на тему "Зеленое климатическое финансирование и политика оценки углеродного следа".

По его словам, в настоящее время основным инструментом сокращения выбросов является принятие соответствующего законодательства: "Для этого рассматриваются два инструмента: введение налога на выбросы углерода или системы торговли квотами на выбросы. Выбор зависит от данных, полученных в результате анализа".

Гусейнов сообщил, что в системе торговли квотами на выбросы определяются конкретные лимиты выбросов, и если загрязнители не превышают установленный лимит, им не приходится доплачивать, а средства, выплаченные при превышении лимита, направляются на сокращение выбросов: "Однако при применении налога на выбросы углерода налог уплачивается за каждое загрязнение, независимо от его объема, а собранные средства используются в процессе декарбонизации".

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