Завод министерства здравоохранения намерен войти на рынок ценных бумаг

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Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Завод по ремонту и монтажу медицинской техники при министерстве здравоохранения превратился в ОАО "Завод по ремонту медицинской техники".

Об этом сообщил Report заместитель директора завода Рза Велиев.

По его словам, уставный капитал нового предприятия составит 1,85 млн манатов: "В обращении будут выпущены 925 тыс. акций номинальной стоимостью 2 маната".

"15% акций, т.е. 138 750 единиц, будут проданы состоящему из 63 работников трудовому коллективу завода с 30%-ной скидкой (1,4 маната), а остальные 85% будут контролироваться государством", - добавил Велиев.