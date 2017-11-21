Завершено заседание Кредиторского комитета Bank Standard

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Заседание Кредиторского комитета ликвидируемого ЗАО Bank Standard завершилось.
Как сообщает Report, по завершении встречи председатель комитета, юрист Акрам Гасанов вновь обратился к участвующему в заседании заместителю исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугару Абдуллаеву.
Он попросил предоставлять кредиторам регулярную информацию о ходе судебных дел по данному вопросу. В.Абдуллаев сказал, что информация регулярно предоставляется общественности.
Затем кредиторы по предложению А.Гасанова решили обратиться в Службу государственной безопасности. Кроме того, согласно другому решению кредиторов, в суд будет направлено обращение в отношении всех руководивших банком до его банкротства лиц, включая председателя правления Международного банка Азербайджана Халида Ахадова.
Следующее заседание комитета кредиторов состоится 29 января.
Namiq HüseynovАвтор новости