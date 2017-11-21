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    Завершено заседание Кредиторского комитета Bank Standard

    Следующее заседание комитета кредиторов состоится 29 января
    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Заседание Кредиторского комитета ликвидируемого ЗАО Bank Standard завершилось.

    Как сообщает Report, по завершении встречи председатель комитета, юрист Акрам Гасанов вновь обратился к участвующему в заседании заместителю исполнительного директора Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Вугару Абдуллаеву.

    Он попросил предоставлять кредиторам регулярную информацию о ходе судебных дел по данному вопросу. В.Абдуллаев сказал, что информация регулярно предоставляется общественности.

    Затем кредиторы по предложению А.Гасанова решили обратиться в Службу государственной безопасности. Кроме того, согласно другому решению кредиторов, в суд будет направлено обращение в отношении всех руководивших банком до его банкротства лиц, включая председателя правления Международного банка Азербайджана Халида Ахадова.

    Следующее заседание комитета кредиторов состоится 29 января.

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