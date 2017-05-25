Завершен проект Made in Azerbaijan - 2 при поддержке Kapital Bank

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ ОАО Kapital Bank, уделяющий огромное внимание развитию образования в Азербайджане, завершил проект-конкурс Made in Azerbaijan – 2, проводимый для студентов Азербайджанского государственного экономического университета.

Об этом сообщили Report в банке.

Вчера проект вступил в завершающую стадию, состоялось мероприятие по награждению победителей. Шесть финалистов презентовали бизнес-идею, трое из них стали победителями проекта. Им были вручены денежные призы, подарки и сертификаты от Kapital Bank. Победителю первого места был вручен приз в 2000 манат, второго места – 1500 манат, а победителю третьего места – 1000 манат. Другим победителям вручены корпоративные подарки от Kapital Bank.

“В 2016 году между Kapital Bank и Экономическим университетом был подписан меморандум о сотрудничестве. В рамках данного сотрудничества стороны реализовали проект Made in Azerbaijan, в университете была открыта отдельная лаборатория "Инновационный банкинг" для плодотворной работы студентов. В этом году также студенты представили на конкурсе интересные бизнес-идеи, лучшие из них были отобраны и получили награды от Kapital Bank. В рамках долгосрочного сотрудничества с Экономическим университетом Kapital Bank и в будущем планирует осуществить ряд инновационных проектов", - отметила директор департамента по управлению человеческими ресурсами Фаргана Мамедова.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и 5-ти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.