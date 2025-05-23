Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы

10:49 Борьба с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма (ОД/ФТ) в последние годы стала одним из основных направлений деятельности контролирующих органов Азербайджана.

Борьба с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма (ОД/ФТ) в последние годы стала одним из основных направлений деятельности контролирующих органов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Службы финансового мониторинга Заур Фатизаде на международной конференции "Роль, обязанности и ответственность надзорных органов в борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансирования терроризма", посвященной "Году Конституции и суверенитета".

"Эта борьба - не только дело правоохранительных органов и финансового сектора. Это вопрос, который оказывает значительное влияние на правовую устойчивость, экономическую безопасность и международную репутацию стран. Легализация имущества или финансирование терроризма - это не только скрытый поток финансовых ресурсов, это в целом, деятельность по предотвращению рисков, связанных с коррупцией, теневой экономики, вооруженных конфликтов", - сказал он.

Фатизаде отметил, что шаги, предпринятые Азербайджаном в последние годы в сфере ОД/ФТ, привели к важным результатам: "Усилена координация между государственными структурами. Службой финансового мониторинга применяется риск-ориентированный подход, активизирован обмен информацией в рамках международного сотрудничества".