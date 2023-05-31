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Затраты на экономическую деятельность в Азербайджане будут повышены на 36%

Затраты на экономическую деятельность в Азербайджане будут повышены на 36% Отчисления, связанные с экономической деятельностью, из государственного бюджета Азербайджана на 2023 год планируется повысить на 2 млрд 511,701 млн манатов или 36,4% с 6 891,164 млн манатов до 9 млрд 402,865 млн манатов. Как сообщает Report, это
Финансы
31 мая 2023 г. 13:55
Затраты на экономическую деятельность в Азербайджане будут повышены на 36%

Отчисления, связанные с экономической деятельностью, из государственного бюджета Азербайджана на 2023 год планируется повысить на 2 млрд 511,701 млн манатов или 36,4% с 6 891,164 млн манатов до 9 млрд 402,865 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2023 год".

Согласно документу, затраты на хозяйственно-коммерческую деятельность планируется оставить без изменений на уровне 56,02 млн манатов, на геодезию и добычу полезных ископаемых - 9,43 млн манатов, топливно-энергетический комплекс - 3,05 млн манатов, понизить затраты на транспорт и связь на 8,6% с 366,882 млн до 335,381 млн манатов, повысить расходы на строительство и благоустройство на 32% или 1 млрд 810 млн манатов с 5 млрд 651,97 млн ​​до 7 млрд 461,97 млн ​​манатов, повысить другие расходы связанные с экономической деятельностью на 91,2% или 733,201 млн манатов с 803,811 млн манатов до 1 537,012 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyət xərcləri 36 % artırılır

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