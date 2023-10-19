Застрахованные вклады в ОАО Muğan Bank составляют почти 217 млн манатов

Застрахованные (компенсируемые) вклады ОАО Muğan Bank, лицензия которого отозвана Центральным банком Азербайджана (ЦБА), составляют 217 млн манатов.

Застрахованные (компенсируемые) вклады в ОАО Muğan Bank, лицензия которого сегодня отозвана Центральным банком Азербайджана (ЦБА), составляют около 217 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦБА.

"Muğan Bank является членом Фонда страхования вкладов, и компенсации по застрахованным вкладам населения будут выплачены в соответствии с законодательством. На основе отчетов, представленных банком в фонд, на 1 октября этого года общий объем вкладов в нем составляет 216,7 млн манатов. Будут выплачены компенсации 99,9% вкладчикам. Другие обязательства банка будут регулироваться в соответствии с законодательством ликвидатором, которого назначит суд", - говорится в заявлении.