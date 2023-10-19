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Застрахованные вклады в ОАО Muğan Bank составляют почти 217 млн манатов

Застрахованные вклады в ОАО Muğan Bank составляют почти 217 млн манатов Застрахованные (компенсируемые) вклады ОАО Muğan Bank, лицензия которого отозвана Центральным банком Азербайджана (ЦБА), составляют 217 млн манатов.
Финансы
19 октября 2023 г. 10:00
Застрахованные вклады в ОАО Muğan Bank составляют почти 217 млн манатов

Застрахованные (компенсируемые) вклады в ОАО Muğan Bank, лицензия которого сегодня отозвана Центральным банком Азербайджана (ЦБА), составляют около 217 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ЦБА.

"Muğan Bank является членом Фонда страхования вкладов, и компенсации по застрахованным вкладам населения будут выплачены в соответствии с законодательством. На основе отчетов, представленных банком в фонд, на 1 октября этого года общий объем вкладов в нем составляет 216,7 млн манатов. Будут выплачены компенсации 99,9% вкладчикам. Другие обязательства банка будут регулироваться в соответствии с законодательством ликвидатором, которого назначит суд", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке "Muğan Bank"da 217 milyon manata yaxın sığortalanmış əmanət var

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