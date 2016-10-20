Застой в России продлится 20 лет

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В 2035 году в России по-прежнему сохранится госкапитализм, стагнация, низкие цены на нефть, сокращающееся население и скромный рост зарплат. Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, это следует из первых расчетов Минэкономразвития России по долгосрочному прогнозу социально-экономического развития.

Согласно базовому варианту, темпы роста промпроизводства на все прогнозные 18 лет не превышают 2% в год. В поствыборном 2025 году они составят 1,9% роста к 2024 году и сократятся до 1,7% в год в 2035 году. Правительство уже согласилось с тем, что в 2017 году промышленность растет на 1,1% к уровню текущего года.

Инвестиции в основной капитал в долгосрочной перспективе немного оживляются и покажут, по мнению Минэкономразвития, рост в 2025 году до 3,2% против 0,8% в 2017 году, но уже к 2035 году динамика инвестиций снизится до 2,5% в год.

Никакой бурной диверсификации сырьевой экономики такая модель явно не предполагает. Цены на нефть в ней по-прежнему имеют большое значение. В 2025 году баррель сорта Brent подрастет с 2017 года на 5 долларов - с 40 до 45 долларов. На 2035 год запланирована цена нефти в 54,9 доллара за баррель. В результате ВВП в 2025 году вырастет на 2,2% в год (в 2017-м темпы роста составят 0,6%), в 2035 году - 1,7% в год.

Наряду с этим, курс по базовому сценарию к 2025 году составит 76,9 RUS/USD, тогда как к 2035 году он подрастет до 78,4 RUS/USD. К 2025 году экономически активное население сократится с 72,3 млн человек до 69 млн человек, в 2035-м - до 68,1 млн человек.

Отметим, что базовый вариант в правительстве традиционно считается основным для построения бюджета на предстоящую трехлетку.