Заседание ЕЦБ повлияет на курс евро

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ 26 октября Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведет очередное совещание по денежно-кредитной политике.

Как сообщает Report, на заседании могут быть приняты решения, которые окажут серьезное влияние на курс евро.

Ожидается, что ЕЦБ сократит объем монетарной экспансии с 60 млрд евро (70,6 млрд долларов) до 30 млрд евро (35,3 млрд долларов). Тем не менее, ЕЦБ может продлить программу стимулирования до конца 2018 года. Аналитики указывают, что сокращение объема покупки гособлигаций связано не только с улучшением состояния экономики в еврозоне, но и дефицитом первоклассных гособлигаций на финансовом рынке еврозоны. По своему мандату ЕЦБ имеет право на покупку только активов класса "А".

Аналитическая группа Report полагает, что снижение объема программы стимулирования и раскрытие конкретных сроков ее завершения поддержат курс евро, но продолжение программы в 2018 году будет препятствовать укреплению евро. Таким образом, ожидается, что курс основой валютной пары USD/EUR останется в диапазоне 1,15-1,21 доллара до середины 2018 года.