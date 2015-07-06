Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с делегацией во главе с госсекретарем Франции по внешней торговле, развитию туризма и делам французских граждан за рубежом, сопредседателем азербайджано-французской межправительственной экономической комиссии Матиасом Феклом, находящимся с визитом в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, С.Шарифов подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, и французские компании успешно функционируют в Азербайджане. Он отметил, что взаимные визиты вносят вклад в развитие отношений между странами.

М.Фекл заявил, что очередное заседание азербайджано-французской межправительственной комиссии пройдет в Париже. Он отметил, что для еще большего развития сотрудничества между двумя странами существуют большие возможности.

На встрече состоялся обмен мнениями по экономическим и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.