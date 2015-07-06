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    Заседание азербайджано-французской межправительственной комиссии пройдет в Париже

    Министр финансов Самир Шарифов встретился с госсекретарем Франции по внешней торговле, развитию туризма и делам французских граждан за рубежом

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с делегацией во главе с госсекретарем  Франции по внешней торговле, развитию туризма и делам французских граждан за рубежом, сопредседателем азербайджано-французской межправительственной экономической комиссии Матиасом Феклом, находящимся с визитом в Баку. 

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, С.Шарифов подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне, и французские компании успешно функционируют в Азербайджане. Он отметил, что взаимные визиты вносят вклад в развитие отношений между странами.

    М.Фекл заявил, что очередное заседание азербайджано-французской межправительственной комиссии пройдет в Париже. Он отметил, что для еще большего развития сотрудничества между двумя странами существуют большие возможности. 

    На встрече состоялся обмен мнениями по экономическим и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

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