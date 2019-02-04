Иностранные инвесторы вложили рекордные суммы в акции Саудовской Аравии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Чистый приток иностранного капитала на рынок акций Саудовской Аравии достиг рекордного уровня в январе 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, в общей сложности чистые вложения иностранных инвесторов в акции Саудовской Аравии составили 1,17 млрд долларов, что является максимумом за все время наблюдений - с 2015 года.

Провайдеры индексов MSCI Inc. и FTSE Russell в ближайшие месяцы включат акции саудовских компаний в ведущие международные индексы emerging markets.