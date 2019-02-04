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    Иностранные инвесторы вложили рекордные суммы в акции Саудовской Аравии

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Чистый приток иностранного капитала на рынок акций Саудовской Аравии достиг рекордного уровня в январе 2019 года.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, в общей сложности чистые вложения иностранных инвесторов в акции Саудовской Аравии составили 1,17 млрд долларов, что является максимумом за все время наблюдений - с 2015 года.

    Провайдеры индексов MSCI Inc. и FTSE Russell в ближайшие месяцы включат акции саудовских компаний в ведущие международные индексы emerging markets. 

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