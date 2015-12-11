​Зарубежные эксперты провели семинар для азербайджанских страховщиков

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники итальянской компании Insurance Engineering Services (IES) при организации Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) провели семинар на тему "Регулирование имущественных убытков".

Как сообщает Report со ссылкой на АСА, семинар провели глава итальянского офиса IES Карло Тоцци Спадони и менеджер турецкого представительства Мустафа Йылдырым Салтык.

Эксперты провели презентации по вопросам регулирования имущественных убытков, методов оценки этих убытков, выявление фактов мошенничества в страховании промышленных предприятий.

На семинаре приняли участие 29 сотрудников местных страховых компаний.

Отметим, что İES осуществляет деятельность в Турции, Италии, Германии, Великобритании, Польше, Швеции и Румынии.