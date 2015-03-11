​Опубликован рейтинг зарплат мировых лидеров

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ CNN Money опубликовал рейтинг зарплат мировых лидеров, сообщает Report.

Так, президент США Барак Обама возглавляет рейтинг издания с зарплатой в 400 тысяч долларов США в год. Президентская зарплата была увеличена вдвое после прихода Джорджа Буша к власти в 2001 году.

Кроме того, Обама получает доступ к не облагаемому налогами счету в размере 50 тысяч долларов.

Зарплата Ангелы Меркель, как канцлера Германии, составляет 216 тысяч евро в год (234,383 тысяч долларов США). Согласно правительственным постановлениям, с начала марта зарплаты канцлера и ее министров выросли на 2,2%.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон зарабатывает 142,5 тысяч фунтов (214,782 тысяч долларов США), что включает в себя также зарплату в качестве члена парламента, составляющую 67 тысяч фунтов.

Президент Франции Франсуа Олланд занял бы более высокое место в этом рейтинге, если бы ему не урезали зарплату на 30%, когда он сел в кресло президента в 2012 году. Однако сегодня он зарабатывает всего лишь 194,251 тысяч долларов в год.

"Перед лицом наихудшего экономического кризиса за последние годы, на прошлой неделе Путин заявил, что урезает свою зарплату на 10%", - пишет CNN Money.

Теперь он зарабатывает примерно 8,2 млн. рублей (136 тысяч долларов США) в год.

Зарплата премьер-министра Индии сегодня составляет 1,9 млн. рупий в год, что примерно равно около 30 тысячам долларов.

Президент Китая Си Цзиньпин получает всего лишь 22 тысячи долларов. И это еще после того, как на 60% поднялась его зарплата в начале этого года.