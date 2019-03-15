Среднемесячная зарплата наемных работников в Азербайджане вoзросла на 7,2%

Число наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении увеличилось на 1% и по состоянию на 1 февраля составило 1 523,8 тыс. человек, из них 862,8 тыс. заняты в государственном, 661 тыс. - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 21,9% заняты в сфере образования, 18,9% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,1% - промышленности, 8,6% - здравоохранения и социальных услуг, 6,6% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,7% - финансов и страховой деятельности, 10,8% - прочих секторах экономики.

В январе среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в годовом сравнении выросла на 7,2% и составила 557,2 маната. Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.