Зарегистрированы две эмиссии облигаций министерства финансов на общую сумму 400 млн. манатов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Государственный комитет по ценным бумагам зарегистрировал проспект эмиссии краткосрочных облигаций министерства финансов в количестве 1,5 млн. единиц с номинальной стоимостью каждой облигации 100 манатов с регистрационным номером 49S.

Об этом сообщает Report со ссылкой на распространенную комитетом информацию.

Помимо этого, Госкомитет по ценным бумагам зарегистрировал еще один проспект эмиссии среднесрочных облигаций министерства финансов в количестве 2,5 млн. единиц с номинальной стоимостью каждой облигации 100 манатов с регистрационным номером 50S.

Объем эмиссий составил 150 млн. манатов и 250 млн. манатов соответственно.

Отметим, что вчера Госкомитет зарегистрировал проспект эмиссии краткосрочных облигаций министерства финансов в количестве 3 млн. единиц с номинальной стоимостью каждой облигации 100 долларов США с регистрационным номером 47S и проспект эмиссии среднесрочных облигаций министерства финансов в количестве 2 млн. единиц с номинальной стоимостью каждой облигации 100 долларов США с регистрационным номером 48S. Объем эмиссий составил 300 млн. долларов и 200 млн. долларов соответственно.