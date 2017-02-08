Зарегистрирована новая эмиссия нот ЦБА

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) зарегистрировала новую эмиссию 500 тыс. государственных краткосрочных нот Центробанка Азербайджана (ЦБА) номинальной стоимостью 100 манатов. Объем эмиссии составил 50 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, срок обращения нот составляет 28 дней.

Напомним, что 6 февраля Палата также зарегистрировала новую эмиссию 500 тыс. государственных краткосрочных нот ЦБА номинальной стоимостью 100 манатов (50 млн манатов) со сроком обращения 29 дней.