​Зарегистрирована эмиссия облигаций министерства финансов на общую сумму 500 млн. долларов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Государственный комитет по ценным бумагам зарегистрировал проспект эмиссии краткосрочных облигаций министерства финансов в количестве 3 млн. единиц с номинальной стоимостью каждой облигации 100 долларов США с регистрационным номером 47S.

Об этом сообщает Report со ссылкой на распространенную комитетом информацию.

Наряду с этим, Госкомитет по ценным бумагам зарегистрировал еще один проспект эмиссии среднесрочных облигаций министерства финансов в количестве 2 млн. единиц с номинальной стоимостью каждой облигации 100 долларов США с регистрационным номером 48S.

Объем эмиссий составил 300 млн. долларов и 200 млн. долларов соответственно.