Запущены денежные переводы из Турции в Азербайджан без комиссии

Финансовое приложение Turan запустило функцию денежного перевода из Турции в Азербайджан без комиссии.

Финансовое приложение Turan запустило функцию денежного перевода из Турции в Азербайджан без комиссии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Согласно информации, денежные переводы из Турции без комиссии предлагаются на карты всех азербайджанских банков.

Отметим, что на конец 2022 года в Турции проживает более 68 тысяч граждан Азербайджана. Одной из актуальных проблем этих граждан возникающие трудности в процессе перевода денег на родину.

Приложение Turan также нацелено на деятельность в других тюркоязычных государствах, таких как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.