Запрет на импорт российского золота вступит в Японии с 1 августа

Запрет на импорт российского золота в Японию вступит в силу 1 августа.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Минфина Японии.
Из-за боевых действий РФ в Украине 5 июля правительство Японии утвердило введение запрета на импорт российского золота.
По этой причине Япония уже ввела несколько пакетов санкций против России. Санкции распространяются на 507 человек из России, а также на более чем 200 российских компаний и организаций, включая крупнейшие банки. Последние ограничения были приняты в июле.