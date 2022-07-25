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Запрет на импорт российского золота вступит в Японии с 1 августа

Запрет на импорт российского золота вступит в Японии с 1 августа Запрет на импорт российского золота в Японию вступит в силу 1 августа.
Финансы
25 июля 2022 г. 11:53
Запрет на импорт российского золота вступит в Японии с 1 августа

Запрет на импорт российского золота в Японию вступит в силу 1 августа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Минфина Японии.

Из-за боевых действий РФ в Украине 5 июля правительство Японии утвердило введение запрета на импорт российского золота.

По этой причине Япония уже ввела несколько пакетов санкций против России. Санкции распространяются на 507 человек из России, а также на более чем 200 российских компаний и организаций, включая крупнейшие банки. Последние ограничения были приняты в июле.

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