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Западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT

Западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых "жестких финансовых санкций", предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и
Финансы
27 февраля 2022 г. 02:39
Западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых "жестких финансовых санкций", предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Так, все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT", - отметил он. Кроме того, по словам Хебештрайта, западные партнеры "решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок".

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Версия на азербайджанском языке Sanksiyaya məruz qalan Rusiya bankları SWIFT-dən çıxarılacaq

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