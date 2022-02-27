Западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых "жестких финансовых санкций", предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, а также Еврокомиссия договорились о введении против России новых "жестких финансовых санкций", предусматривающих в том числе отключение некоторых банков от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Так, все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT", - отметил он. Кроме того, по словам Хебештрайта, западные партнеры "решили еще больше ограничить возможности российского Центробанка по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок".