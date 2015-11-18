​Западные фондовые индексы выросли

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ 17 ноября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,04% и составил 17 489,50 пунктов, индекс S&P 500 снизился на 0,13% - до 2 050,44 пунктов, Nasdaq вырос на 0,03% - до 4 986,02 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 1,99% - до 6268.76 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 2,77% - до 4937,31 пунктов, германский DAX - на 2,41% - до 10 971,04 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,18% и составила 1 068,40 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0644 (+0,02%).