Запад передаст Украине арестованные золотовалютные резервы России

Министерство экономики Украины совместно с правительствами других государств ищут механизм передачи стране арестованных золотовалютных резервов Центробанка России в размере 415 млрд долларов США для возмещения убытков от российской агрессии.

Министерство экономики Украины совместно с правительствами других государств ищут механизм передачи стране арестованных золотовалютных резервов Центробанка РФ в размере 415 млрд долларов США для возмещения убытков от военных действий России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин во время общенационального телеэфира.

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ - 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единоразовые потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", - рассказал Кудин.