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Запад передаст Украине арестованные золотовалютные резервы России

Запад передаст Украине арестованные золотовалютные резервы России Министерство экономики Украины совместно с правительствами других государств ищут механизм передачи стране арестованных золотовалютных резервов Центробанка России в размере 415 млрд долларов США для возмещения убытков от российской агрессии.
Финансы
11 марта 2022 г. 15:33
Запад передаст Украине арестованные золотовалютные резервы России

Министерство экономики Украины совместно с правительствами других государств ищут механизм передачи стране арестованных золотовалютных резервов Центробанка РФ в размере 415 млрд долларов США для возмещения убытков от военных действий России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра экономики Денис Кудин во время общенационального телеэфира.

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ - 415 млрд долларов. Этой суммы почти достаточно, чтобы перекрыть эти прямые единоразовые потери. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", - рассказал Кудин.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın həbs qoyulan qızıl ehtiyatları Ukraynaya verilə bilər
Версия на английском языке West to transfer to Ukraine arrested gold & forex reserves of Russia

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