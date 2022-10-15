Запад намерен принимать меры по борьбе с инфляцией

Руководители экономических блоков правительств стран Запада договорились на встречах в Вашингтоне принимать решительные меры по борьбе с инфляцией и обеспечению поставок энергоресурсов на мировой рынок.

Руководители экономических блоков правительств стран Запада договорились на встречах в Вашингтоне принимать решительные меры по борьбе с инфляцией и обеспечению поставок энергоресурсов на мировой рынок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на пресс-конференции по итогам участия в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка министр финансов США Джанет Йеллен.

"Я и мои коллеги из крупных экономик условились о том, что мы должны предпринять решительные действия, в том числе по борьбе с инфляцией, обеспечением предложения энергоресурсов и ослаблению других видов экономического давления, несмотря на индивидуальность проблем, с которыми сталкивается каждая отдельно взятая страна", - сказала руководитель американского финансового ведомства.