Запад намерен принимать меры по борьбе с инфляцией

Руководители экономических блоков правительств стран Запада договорились на встречах в Вашингтоне принимать решительные меры по борьбе с инфляцией и обеспечению поставок энергоресурсов на мировой рынок.
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"Я и мои коллеги из крупных экономик условились о том, что мы должны предпринять решительные действия, в том числе по борьбе с инфляцией, обеспечением предложения энергоресурсов и ослаблению других видов экономического давления, несмотря на индивидуальность проблем, с которыми сталкивается каждая отдельно взятая страна", - сказала руководитель американского финансового ведомства.