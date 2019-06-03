​ЗАО "Южный газовый коридор" увеличил активы на 16%

Общие активы ЗАО "Южный газовый коридор" на 1 января составили 12 884,424 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на консолидированный финансовый отчет компании за 2018 год, это на 16% больше, чем на 1 января прошлого года.

Долгосрочные активы ЮГК увеличились на 10% в 2018 году - до 12 031,821 млн долларов, текущие активы - в 4,5 раза, составив 852,603 млн долларов.

Общие обязательства компании за отчетный период увеличились на 22% и составили 9 468,829 млн долларов, долгосрочные обязательства - на 23% - до 8 996,135 млн, текущие обязательства - на 6% - до 472,694 млн долларов. При этом общий капитал возрос на 2,85% - до 3 415,6595 млн долларов.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию "Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR. ЗАО "Южный газовый коридор" представляет интересы Азербайджана в международном газовом проекте.