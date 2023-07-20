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ЗАО "Baku Steel Company" обнародовало свои показатели за 2022 год

ЗАО "Baku Steel Company" обнародовало свои показатели за 2022 год ЗАО "Baku Steel Company" (BSC), крупнейшая металлургическая компания Кавказского региона, обнародовала финансовые и другие ключевые показатели деятельности за 2022 год.
Финансы
20 июля 2023 г. 12:55
ЗАО Baku Steel Company обнародовало свои показатели за 2022 год

ЗАО "Baku Steel Company" (BSC), крупнейшая металлургическая компания Кавказского региона, обнародовала финансовые и другие ключевые показатели деятельности за 2022 год.

В консолидированной финансовой отчетности Группы в 2022 году, по сравнению с предыдущим годом, активы увеличились на 11% до 262,7 млн манатов, а капитал увеличился на 82,3% до 87,7 млн манатов.

Чистая прибыль Группы за 2022 год увеличилась на 7,5%, по сравнению с 2021 годом и составила 71,6 млн манатов.

Показатели производства и продаж BSC также увеличились. Таким образом, продажи за 2022 год выросли на 30,5% и достигли 392,9 млн манатов (без НДС). Производство стальных заготовок увеличилось на 26,5%, а производство арматуры и катанки увеличилось на 35,5%. Производство труб увеличилось еще больше - на 36,8%. В 2022 году предприятие произвело 362 тысяч тонн заготовок, 314 тысяч тонн арматуры и катанки, 26 тысяч тонн труб.

Логическим следствием увеличения производства и продаж стало увеличение как числа сотрудников BSC, так и объема налогов, выплачиваемых в государственный бюджет. Численность сотрудников, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 168 человек и на конец 2022 года составила 1902 человека.

За прошедший год Группа выплаты налоговых отчислений и платежей по социальному страхованию в государственный бюджет составили 65,3 млн манатов.

Следует отметить, что BSC, как один из крупнейших производителей Азербайджана, выпускает высококачественную арматуру, катанку, квадратные и круглые стальные заготовки, бесшовные трубы, а также различные фасонные отливки. Здесь также можно изготавливать швеллеры, угольники, двутавры, квадратные и круглые прутки. За свою более чем 20-летнюю деятельность продукция BSC, ставшей известным брендом не только в Азербайджане, но и во всем регионе, пользуется большим спросом на местном рынке и экспортируется более чем в 20 стран мира, в Европе, Америке и Азии.

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Версия на английском языке "Baku Steel Company" CJSC announced its indicators for 2022
Версия на азербайджанском языке “Baku Steel Company" QSC 2022-ci il üzrə göstəricilərini açıqlayıb

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