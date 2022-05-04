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ЗАО "Бакинская фондовая биржа" завершило 2021 год с убытком 

ЗАО "Бакинская фондовая биржа" завершило 2021 год с убытком  ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) завершило 2021 год с чистым убытком в размере 270 тыс. манатов, в то время как 2020 год акционерное общество завершило с чистой прибылью в 826 тыс. манатов.
Финансы
4 мая 2022 г. 17:21
ЗАО Бакинская фондовая биржа завершило 2021 год с убытком 

ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) завершило 2021 год с чистым убытком в размере 270 тыс. манатов, в то время как 2020 год акционерное общество завершило с чистой прибылью в 826 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году убыток БФБ до налогообложения составил 302 тыс. манатов (в предыдущем году была прибыль), выплаты по налогу на прибыль - 32 тыс. манатов (в 6,8 раза меньше, чем годом ранее).

На 1 января текущего года активы БФБ составили 12,28 млн манатов, что на 3,8% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства биржи выросли на 9,7%, до 1,205 млн манатов, балансовый капитал сократился на 5,1%, до 11,075 млн манатов, уставный капитал вырос в 4 раза, до 5,04 млн манатов.

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