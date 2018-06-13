Зампред правления Unibank: Мы видим очень серьёзный потенциал для роста нашего бизнеса в ближайшие годы

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Какова ситуация в бизнес-секторе сегодня? Почему владельцы бизнеса должны выбрать Unibank? Какие инновации ожидают бизнес-клиентов банка в ближайшие годы?

На эти вопросы ответил Игорь Окаев, заместитель председателя правления ОАО "Unibank" по корпоративным банковским услугам.

- Банки оставили позади кризисный период и постепенно стабилизируются. Как Вы оцениваете общую ситуацию на рынке на сегодняшний день, как для банков, так и для бизнес-сферы? Какие цели и задачи вы ставите перед собой?

- Да, согласен, что сложные времена для банка остались позади. В 2017 году банк значительно увеличил капитал, в том числе благодаря поддержке наших зарубежных учредителей в лице Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), что еще раз показывает высокий уровень их поддержки и доверия, при этом банк провел серьезные структурные изменения, реализовал массу новых проектов, закончил 2017 год с позитивными результатами и прибылью и приступил к реализации новой трехлетней стратегии, которая ставит целью активное развитие банка во всех направлениях.

Основные цели корпоративного направления банка согласно новой стратегии – укрепление позиций в сфере кредитования малого и среднего бизнеса (SME), рост объемов транзакционного бизнеса, а также развитие цифровых каналов обслуживания.

Unibank традиционно является одним из лидеров на рынке в сфере кредитования как крупного корпоративного, так и малого и среднего бизнеса и активно занимается этим бизнесом с момента основания на протяжении всех 25 лет функционирования банка.

В ближайшие годы перед корпоративной командой банка стоят амбициозные задачи по росту доли рынка в данном направлении. В 2015-2016 годах, в связи с кризисом в экономике, корпоративная команда банка сфокусировалась на текущей клиентской базе, занималась реструктуризацией кредитов, стараясь решать вопросы конструктивно, идя навстречу своим заемщикам по всем вопросам и решая совместно возникающие проблемы.

Но по мере снижения негативных тенденций в экономике, стабилизации курса национальной валюты, принятия сбалансированного государственного бюджета, постепенного роста ненефтяного реального сектора экономики, реализации крупных нефтегазовых, инфраструктурных и логистических проектов в 2017-2020 гг., улучшениях в бизнес-среде, благодаря проводимым в стране реформам в различных областях, дальнейшего ожидания роста макроэкономических показателей, мы видим очень серьёзный потенциал для роста нашего бизнеса в ближайшие годы.

Несомненно многое предстоит еще сделать. Так конечно, необходимо снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, возможно увеличение лимитов по оплате упрощенного налога, снижение НДС для импортеров и.т.п. Облегчение налоговой нагрузки уже анонсировано правительством и при должном надзоре должно дать поддержку частному бизнесу. Также в целом необходимо дальнейшее уменьшение мелких бюрократических барьеров, которые несмотря на проводимые реформы еще остаются для предпринимателей в различных государственных структурах.

Необходимо активизировать процесс льготного кредитования для предпринимателей, занятых в реальном секторе экономики. В этом направлении много делается, так недавно создан Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана. Данный Фонд будет выступать гарантом по этим кредитам, направленным на развитие ненефтяного сектора, также будет выделять субсидии по процентной ставке для этих кредитов. Как показывает зарубежная практика работы подобных фондов, они могут дать серьезный толчок для развития частного сектора в стране.

- Большей частью с клиентами каких сфер бизнеса Вы сотрудничаете?

- В корпоративном сегменте у нас сложились партнерские отношения с клиентами в различных отраслях, таких как производство, торговля, сельское хозяйство, логистика и мы собираемся и далее поддерживать наших клиентов в новых проектах. Мы видим серьезный потенциал в туристической отрасли, количество туристов растет, соответственно будет расти выручка предприятий малого и среднего бизнеса, вовлеченных в полный цикл этого бизнеса. Я считаю, что процесс импортозамещения носит скорее средне- и долгосрочные перспективы, и быстрого эффекта здесь ждать не приходится, поэтому импортеры также остаются в круге наших потенциальных интересов.

Также, учитывая последние общемировые тенденции в банкинге в ближайшие несколько лет, мы планируем реализовать множество проектов в сфере цифрового банкинга, таких как автоматизация внутренних процессов, развитие мобильных и интернет-платформ, повышение онлайн и мультиканальных продаж. Одна из основных наших задач - расширение присутствия в онлайн-сегменте.

- Результаты первой четверти 2018-го года уже известны, банк завершил квартал с прибылью почти 5 млн манатов. Учитывая это, какие позитивные моменты вы хотели бы особо отметить?

- В кредитовании мы наблюдаем позитивную тенденцию, количество выданных кредитов и кредитный портфель стабильно растет начиная со второй половины 2017-го и в начале 2018-го года. Этому способствуют как общие позитивные тенденции на рынке, так и серьезные изменения структуры и процессов внутри банка, которые позволили нам сделать рестарт программы кредитования малого и среднего бизнеса в Банке. Улучшение условий кредитования, расширение продуктовой линейки, развитие онлайн-продаж, увеличение скорости принятия решения на всех уровнях также дали свои положительные плоды.

Если переводить вышесказанное в цифры, то уровень выдачи бизнес-кредитов за первый квартал 2018 года, более чем в 5 раз превышает показатели за аналогичный период 2017 года и значительно превышает уровень предыдущих лет. При этом важно отметить, что более 50% от объема выданных кредитов составляют новые клиенты банка.

В транзакционном бизнесе количество корпоративных клиентов, сотрудничающих с банком, также стабильно растет и к концу 1-го квартала 2018 года перевалило за отметку в 15 000 клиентов. Рост держателей зарплатных карточек увеличился более чем на 35% только за вторую половину 2017 года. Этому способствуют безусловно те процессы, которые происходили в стране в последние годы по "обелению" экономики и "выходу из тени" бизнеса.

Также отдельно нужно отметить и возросшую финансовую грамотность предпринимателей, выражающуюся например в более внимательном отношении к кредитной истории компании, отношениям с банками, все это безусловно влияет и на имидж компании и имеет прагматичную сторону, конечная кредитная ставка для таких клиентов становится значительно ниже рыночной.

У нас стремительно растут остатки на счетах наших корпоративных клиентов, что также говорит о растущем доверии к банку и качественном уровне сервиса.

- Unibank начал реализацию новой стратегии в корпоративной сфере под названием "Цифровой бизнес". Каковы главные цели этой стратегии?

- Цифровой бизнес (Digital) – бизнес-пространство, которое стало неотъемлемой частью жизни современного человека. Клиентам нужно предоставить тот сервис, который они хотят, через максимально удобные для них каналы доступа. Мы постоянно работаем над развитием дистанционных каналов и цифрового банкинга.

В прошлом году мы перезапустили наш интернет-банкинг для корпоративных клиентов, теперь он по праву является одним из лучших в стране, с целым набором новых сервисов и уникальных возможностей. Мы получаем массу положительных отзывов от наших клиентов.

Новая онлайн-платформа уже основана на экосистемном подходе, открытой архитектуре, API для корпоративных и внешних инфосистем. Open API – это система, позволяющая клиентам получать информацию и услуги в реальном времени, а также дающая возможность управлять финансовыми счетами через единую цифровую платформу. Главной целью API является предоставление клиентам возможности присылать платежи в Интернет-Банк, не логинясь в него. То есть мы предоставляем формат, с помощью которого клиенты смогут удаленно присылать платежи из своих бухгалтерских систем без промедления и без ошибок, если интегрируют его в свои системы.

Для частных предпринимателей у нас есть уникальный на рынке "Unibank Mobile Business", основным преимуществом которого является возможность мгновенных оплат поставщикам через свой смартфон, оплата налогов, социальных платежей, переводы на бизнес- и личные карты, оплата коммунальных услуг и множество других функции.

Мы постоянно усовершенствуем эти системы, благодаря чему нам удаётся удерживать наши лидирующие позиции на рынке.На сегодняшний день более 70% от всего объема операций корпоративных клиентов проходит через цифровые каналы. Наша цель, согласно стратегии, - в ближайшем будущем довести этот показатель до 90%.

- Unibank – один из банков-лидеров в кредитовании малого и среднего бизнеса. Какие изменения в этой сфере можно ожидать в следующие годы? Какие ваши основные преимущества в этой сфере.

- Наше основное преимущество сейчас в том, что мы изменили подход к клиентской политике и сейчас стараемся предоставлять клиенту индивидуальные условия и продукты, наиболее подходящие ему и отвечающие его потребностям в данный конкретный период времени.

Также и важный, и принципиальный момент – скорость принятия решения банком и гибкость при его принятии. Благодаря процессам оптимизации и диджитализации, которые проводятся командой банка, нам удалось существенно сократить процесс принятия решений как в кредитном, так и в транзакционном бизнесах, что позволяет предлагать предпринимателям быстрые индивидуальные решения и продукты.

Наше главное преимущество, на мой взгляд, заключается в большом опыте и компетенции нашей команды, занимающейся обслуживанием малого и среднего бизнеса. Более чем двадцатипятилетний опыт в корпоративном секторе позволил банку сформировать высококвалифицированный кадровый состав на всех уровнях, который позволяет не только предоставлять клиенту необходимые услуги, но и комплексно обслуживать клиента, оказывая консультационные услуги, помогая выбрать наиболее подходящие для них условия кредита.

У нас очень молодая и амбициозная команда, состоящая из порядка 100 человек в среднем возрасте 30 лет. В прошлом году мы значительно укрепили нашу корпоративную команду, работали над развитием наших сотрудников путем проведения регулярных местных и зарубежных тренингов и семинаров, регулярно приглашая в банк зарубежных консультантов, также мы привлекли много опытных и сильных специалистов рынка.

- Unibank также отличается своими специализированными бизнес-филиалами. А пользуются ли предприниматели этим в нужной мере?

- Безусловно, нужно отметить, что мы были пионерами на рынке в области создания сети новых концепт филиалов, предназначенных исключительно для предоставления услуг предпринимателям. Первый специализированный бизнес-филиал мы запустили в 2015 году и на данный момент уже функционирует четыре подобных филиала. Самый большой из них - бизнес-центр, расположенный около метро "Хатаи". Здесь корпоративные клиенты получают индивидуальный подход, могут воспользоваться услугами персональных менеджеров, квалификация которых, помимо общих вопросов, позволяет также оказывать консалтинговые услуги для решения финансовых, налоговых, инвестиционных вопросов.

Уровень сервиса и качество обслуживания в наших филиалах по достоинству оценены нашими клиентами, тому свидетельствует стремительный рост количества обслуживаемых клиентов.

- Какие уникальные продукты вы можете предложить своим клиентам?

- За последнее время мы разработали и внедрили целый ряд продуктов новых для нашего рынка. Так, наши клиенты могут получить краткосрочные кредиты-овердрафты на основе таких показателей, как обороты по счетам, активная работа с пос-терминалами банка и объем зарплатных проектов, в течение одного часа после обращения через интернет-банк либо непосредственно в филиале. В зависимости от продукта клиент может выбрать срок и условия оплаты, комиссию, количество беспроцентных дней и т.д.

Для удобства обслуживания наших клиентов мы создали возможность онлайн-бронирования счетов через наш сайт. К примеру, клиент подает заявку на открытие счета, прикрепляет к ней необходимые документы и моментально получает номер счета, который уже может быть использован в качестве реквизитов клиента. Счет активируется в течение 36 часов, сразу по получению дубликата от налоговых органов. В прошлом году мы запустили новый проект "Albalı Business". Это уникальная карта, объединяющая в себе дебетовые и кредитные функции, обеспечивающая оперативную поддержку, увеличение оборота, более удобную и безопасную торговлю для розничных и дистрибьюторских компаний. Эта карта позволяет дистрибьюторским компаниям получить целый ряд преимуществ, таких как освобождение от рисков управления наличными средствами, прозрачный отчет, моментальное поступление денег на счет и другие. Конечно же, массу преимуществ получают владельцы карт – это возможность получения льготного (беспроцентного) кредита, оплаты дистрибьюторам без дополнительных документов и без комиссии в любом месте и в любое время, моментальное информирование владельцев магазинов и экспедиторов об оплате, подключение к услугам мобильного банка (Unibank Mobile Business) и Интернет-банка и еще целый ряд преимуществ

Также за последнее время внедрены новые индивидуальные продукты для каждой отрасли, нацеленные непосредственно на производителей, предпринимателей, занятых в области сельского хозяйства, экспортеров. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и уже в 2018 году будем реализовывать целый ряд новых интересных проектов.

- И последний вопрос, каковы основные моменты, за счет которых вы хотите добиться положительных результатов в ближайшее время?

- Могу сказать, что мы быстрые, гибкие, технологичные, инновационные, с сильным и хорошо узнаваемым в стране брендом, с серьёзными местными и европейскими акционерами в лице EBRD, с крепкой, молодой и амбициозной командой, с эффективными процедурами и процессами, позволяющими быстро принимать решения, с прозрачными KPI на всех уровнях менеджмента, большой и специализированной сетью филиалов. Мы имеем широкую линейку продуктов, мы не просто Банк для предпринимателя, мы партнеры и консультанты в бизнесе. Все это позволяет нам отличаться от конкурентов, надеяться на реализацию поставленных целей и задач и оставаться одним из лидирующих банков в корпоративном сегменте Азербайджана.