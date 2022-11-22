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Замминистра: В госбюджете закладывается самая низкая прогнозируемая цена на нефть

Замминистра: В госбюджете закладывается самая низкая прогнозируемая цена на нефть В госбюджете Азербайджана закладывается самая низкая цена барреля нефти среди всех прогнозов, представленных финансовыми институтами мира.
Финансы
22 ноября 2022 г. 16:08
Замминистра: В госбюджете закладывается самая низкая прогнозируемая цена на нефть

В госбюджете Азербайджана закладывается самая низкая цена барреля нефти среди всех прогнозов, представленных финансовыми институтами мира.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Цена на нефть в бюджете определяется в результате политики долгосрочного наблюдения. За счет инфляции могут увеличиться поступления из нефтяного сектора, но это носит временный характер", - добавил А.Байрамов.

Кроме того, он отметил, что доля нефти в валовом внутреннем продукте страны и бюджетных поступлениях постепенно снижается.

Напомним, что при подготовке проектов сводного и государственного бюджетов на 2023 год цена барреля азербайджанской нефти в госбюджете была заложена на уровне 50 долларов США. Это на 35 долларов меньше, чем в 2022 году.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Neftin büdcə qiyməti qlobal proqnozların ən aşağı həddində götürülür”

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