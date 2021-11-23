Замминистра: В Азербайджане в следующем году рост цен замедлится

"В 2022 году в Азербайджане не прогнозируется инфляция на уровне 2021 года. Ожидается, что в следующем году рост цен замедлится".

"В 2022 году в Азербайджане не прогнозируется инфляция на уровне 2021 года. Ожидается, что в следующем году рост цен замедлится".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экономики Севиндж Гасанова на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения во втором чтении законопроекта “О государственном бюджете на 2022 год”.

Комментируя беспокойство депутатов по поводу ускорения роста цен в стране, она сказала: “Рассматривался вопрос об искусственном росте цен. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в этом году цены в мире достигли самого высокого уровня за последние 30 лет. Поэтому рост цен на импортируемую в страну продукцию неизбежен”.

Напомним, что в январе-октябре текущего года индекс потребительских цен в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 105,7%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 106,7%, непродовольственным товарам - 104,6%, платным услугам населению - 105%.