Заседание межправкомиссии Азербайджан-ОАЭ планируется провести в Шуше

Девятое заседание межправительственной комиссии Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планируется провести в Шуше.

Девятое заседание межправительственной комиссии Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планируется провести в Шуше.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на форуме по обмену опытом министров Азербайджана и ОАЭ.

По его словам, отношения между Азербайджаном и ОАЭ разносторонни и динамичны:

"Торговый оборот между нашими странами увеличился более чем на 15%. В Дубае действует Азербайджанский Торговый Дом. Роль межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ в развитии этих отношений велика. Она является важной платформой, способствующей развитию отношений. Следующее девятое заседание комиссии планируется провести в Шуше".