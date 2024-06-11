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Заседание межправкомиссии Азербайджан-ОАЭ планируется провести в Шуше

Заседание межправкомиссии Азербайджан-ОАЭ планируется провести в Шуше Девятое заседание межправительственной комиссии Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планируется провести в Шуше.
Финансы
11 июня 2024 г. 11:13
Заседание межправкомиссии Азербайджан-ОАЭ планируется провести в Шуше

Девятое заседание межправительственной комиссии Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планируется провести в Шуше.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на форуме по обмену опытом министров Азербайджана и ОАЭ.

По его словам, отношения между Азербайджаном и ОАЭ разносторонни и динамичны:

"Торговый оборот между нашими странами увеличился более чем на 15%. В Дубае действует Азербайджанский Торговый Дом. Роль межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ в развитии этих отношений велика. Она является важной платформой, способствующей развитию отношений. Следующее девятое заседание комиссии планируется провести в Шуше".

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Версия на английском языке Shusha might host next Azerbaijan-UAE Intergovernmental Commission meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-BƏƏ Hökumətlərarası Komissiyasının növbəti iclasının Şuşada keçirilməsi planlaşdırılır

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